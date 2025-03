Ilfattoquotidiano.it - Reclutati su TikTok e spediti in guerra: storie dei mercenari colombiani arruolati da Kiev. “Indennità? No, i corpi non vengono restituiti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Io la primavera la vedo lontana”, è il messaggio di commiato con cui il 40enne colombiano Luis Felipe Gutierrez Valencia ha salutato i propri familiari in patria, in un video inviato su WhatsApp, prima di partire in una missione suicida a pochi chilometri dal confine russo. Nessuna notizia, da allora. “Dovevano recuperare una trincea, ma qualcosa è andato storto”, ha commentato Juliana, sorella del volontario arruolato nella Legione internazionale ucraina. “I compagni mi hanno riferito la sua morte. Abbiamo bisogno del corpo, ma il governo ucraino non conferma né smentisce il decesso”. I familiari, in preda alla disperazione, chiedono aiuto per recarsi direttamente in Ucraina in cerca di verità.Un dramma simile lo stanno vivendo le famiglie di Edgar Brito Camargo, caduto insieme ad altri nove, tutti membri della Brigata 59, in un’operazione a Krasnohorivka, nell’oblast’ di Doentsk.