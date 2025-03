Quotidiano.net - Reato di femminicidio

di Alessandro D’Amato ROMA Delitto di. Un Consiglio dei ministri lampo dà un segnale alla vigilia della Giornata della Donna con il via libera al Ddl che introduce il"e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime". Chi uccide una donna rischia l’ergastolo se commette il fatto "come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà". Altrimenti nei suoi confronti "si applica l’articolo 575" del codice penale, che prevede una pena non inferiore a 21 anni. La premier Giorgia Meloni definisce il ddl "una sferzata a una piaga intollerabile".DI"È un risultato epocale: ilviene inserito nell’ordinamento penale come fattispecie autonoma, non è più un’aggravante", spiega il ministro della Giustizia Carlo Nordio in conferenza stampa.