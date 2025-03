Movieplayer.it - Re Carlo svela la colonna sonora della sua vita: ci sono anche Kylie Minogue e Raye

Leggi su Movieplayer.it

Il sovrano del Regno Unito hato a sorpresa qualile canzoni dei cantanti che hanno avuto un ruolo importante nella sua. All'interno di un nuovo programma trasmesso da Apple Music, Red'Inghilterra ha proposto una playlist musicale da lui curata personalmente, che mescola diversi generi e attraversa varie epoche. I nomi dei cantanti preferiti dal sovranosorprendenti, per certi versi, e includono Bob Marley, leggenda del reggae, e la cantautrice, nominata di recente ai Grammy Awards. I cantanti preferiti dal re d'Inghilterra "Per tutta la mia, la musica ha avuto un grande significato per me. So che lo stesso vale per moltissime altre persone" ha dichiaratod'Inghilterra, figlio di Elisabetta II e re del Regno Unito, .