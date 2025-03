Rbr c’è il secondo posto da blindare Ma Cantù ora ha un Hogue in più

Leggi su Sport.quotidiano.net

Da, con possibile tris di partite domenica 16 marzo. Il viaggio di RivieraBanca ha trovato uno stop nel suo momento migliore, il 15 dicembre 2024, quando l’Acqua San Bernardo, che in quel momento sembrava la contender più credibile al primo, sbancò il Flaminio. Da quel 76-80, maturato in volata e con un Johnson a pezzi, alla sfida di domani da giocarsi a Desio. In palio non più il primo, ma una seconda posizione che consegnerà a fine campionato il vantaggio del fattore campo in tutti i playoff. Udine, a +6 su Rimini e a +8 su, non è irraggiungibile ma sta accelerando. Le altre, dietro, hanno fame di playoff. Dunque, i due punti rimangono vitali per entrambe. La prospettiva, tra otto giorni, potrebbe essere quella di una nuova sfida in finale di Coppa Italia, anche se Cividale e Udine rimangono avversarie pericolosissime.