Ravenna chi era il 57enne morto in scooter

Michele Ballardini, 57 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto il 7 marzo a. L’uomo, agente di vendita, stava percorrendo la circonvallazione esterna in direzione Villaggio Anic quando, secondo le ricostruzioni della Polizia locale, avrebbe invaso la corsia opposta, entrando in collisione con un veicolo aziendale in transito.L’incidente è avvenuto in prossimità della curva del cavalcaferrovia di via Fosso di Miglio, un tratto che si collega a via Naviglio e fa parte della circonvallazione esterna della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze degli automobilisti presenti.Il personale sanitario del 118 è giunto rapidamente sul luogo dell’incidente, ma per Ballardini non c’è stato nulla da fare.