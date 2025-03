Rassegne tensioni sul Festival di Sanremo | entro 10 giorni i dettagli del bando di gara

Leggi su Ildenaro.it

Conto alla rovescia al Comune diper la determina dirigenziale che dovrebbe dar seguito agli indirizzi della Giunta in merito alper l’individuazione del partner privato chiamato a organizzare le edizioni 2026-2028 deldi. Un’attesa che cresce in un clima di tensione tra la Rai e l’amministrazione ligure.Al cdella contesa ci sono alcuni punti delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta sanremese per il: innanzitutto la disposizione secondo cui il partner dovrà riconoscere al Comune un corrispettivo non inferiore a 6 milioni e 500mila euro (contro gli attuali 5 milioni), oltre a una percentuale non inferiore all’1% su tutti gli introiti derivanti dai proventi pubblicitari e dallo sfruttamento dei marchi concessi, ma anche un obbligo di trasmettere altre manifestazioni, tra cuiinfiore, che intaccherebbe la libertà editoriale della tv pubblica.