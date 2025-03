Sport.quotidiano.net - Rari, ostacolo Genova. Ora è vietato sbagliare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Superato il ciclo di ferro con le big di alta classifica, per laNantes Florentia si prospetta ora una serie di scontri diretti con squadre anch’esse impegnate nella corsa-salvezza. La prima delle quali è in programma oggi con inizio alle ore 18 (diretta su www.facebook.com/italia7tv), ventunesima giornata di A1, alla Nannini di Bellariva contro l’IrenQuinto. Quando mancano sei giornate al termine della regular season la squadra gigliata di Luca Minetti è quartultima con 18 punti, quella ligure la precede di un posto, e di un punto, in classifica; si tratta quindi di uno scontro aperto fra due formazioni che cercheranno entrambe di far punti per conquistare nei play out il miglior piazzamento. All’andata la Florentia si impose di misura (12-11) grazie due reti realizzate sul finire del quarto tempo da Giacomo Bini e Stefano Sordini, e a un attacco corale che riuscì ad andare in gol con cinque giocatori diversi sui quali svettò Bini, autore di una cinquina e Mvp del match.