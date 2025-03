Formiche.net - Rapporti transatlantici, Africa e IndoMed. La rotta strategica dell’Italia secondo Bergamini

In una conversazione con Formiche.net, Deborah, vicesegretaria e responsabile Esteri di Forza Italia, membro della Commissione Esteri della Camera, offre un’analisi del ruolo italiano sul palcoscenico internazionale, evidenziando la centralità delle relazioni transatlantiche, la spinta in, il senso della proiezione nell’Indo-Mediterraneo.L’Italia ha un ruolo chiave nelle relazioni transatlantiche, confermato dal sostegno all’Ucraina e dagli impegni Nato: alla luce del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca sembra necessario prepararsi a un rimodellamento di ciò che storicamente conosciamo? Come può Roma equilibrare il legame con Washington e il ruolo nell’Ue?Attraverso una paziente, costante, instancabile opera di dialogo e confronto, ancor più nel momento attuale, in cui l’avvio dell’amministrazione Trump, che ha portato con sé un cambio radicale nelle modalità d’azione della Casa Bianca, di fatto sta rendendo non scontati i margini del dialogo tra Europa e Stati Uniti.