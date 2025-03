Quotidiano.net - Rapita 25 anni fa: il padre la ritrova viva in un altro Stato

Roma, 8 marzo 2025 - Una storia almeno in parte a lieto fine, che potrebbe riaccendere una speranza per i moltissimi bambini scomparsi anche nel nostro paese: Andrea Michelle Reyes, di cui si erano perse le tracce venticinquefa, è statata in vita. A raccontare la vicenda sono i media americani. La piccola era scomparsa all’età di 2nell'ottobre del 1999 da New Haven (Connecticut), portata via da sua madre, Rosa Tenorio, che non ne aveva la custodia legale. Il tribunale aveva infatti stabilito che ad occuparsi di Andrea dovesse essere il papà, che non ha mai smesso di cercarla in tutti questi. Nonostante i numerosi viaggi in Messico dell'uomo per cercare l'ex compagna e la bambina, nonché un mandato d'arresto dell'Fbi, la verità è emersa solo ora: Tenorio ha portato Andrea con sé in Messico, facendo perdere le tracce.