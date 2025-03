Ilgiorno.it - Rapina all’Alcatraz, 21enne americano aggredito alle spalle e derubato della catenina: tre arrestati

Milano – Il blitz in discoteca. In tre contro uno per strappargli la collana. L'allarme, l'interventosicurezza e l'arresto dei tretori. La sequenza è andata in scena nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 marzo 2025 all'interno dell'Alcatraz di via Valtellina: in manette tre italiani di 29, 32 e 36 anni; l', un ventunenne statunitense, non ha riportato ferite ed è tornato in possessoche gli avevano scippato, ritrovata a terra non lontano dal luogo del blitz. In discoteca Stando a quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, all'1.30 il giovaneè statospdal ventinovenne, che si è avvicinato e lo ha depredatocollana; insieme a lui c'erano pure i due complici. Il ragazzo ha subito dato l'allarme agli addetti alla sicurezza del locale, che hanno fermato i tre ertato il 112; a vdegli accertamenti investigativi, l'autore materiale e i due amici sono stati