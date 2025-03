Lortica.it - Rao, il ‘mi piace’ della discordia: a Ferrara scatta l’allarme rosso

Leggi su Lortica.it

In un mondo dove ogni click può essere un caso di Stato, Emanuele Rao ha involontariamente aperto le porte dell’inferno social con un gesto tanto semplice quanto letale: un “mi piace”. Un cuoricino galeotto, un’apprezzamento innocente (o forse no?), che ha fatto infuriare i tifosiSPAL più di un rigore sbagliato al 90’.Tutto nasce dalla punizione capolavoro di Pattarello, un gol così bello che persino le leggifisica hanno applaudito. E tra i tanti spettatori affascinati dalla traiettoria perfetta, ecco spuntare Rao, il quale – anziché limitarsi a soffrire in silenzio come ogni buon compagno di squadra dovrebbe fare – ha osato esprimere la sua stima. Un “mi piace” su Instagram al video di SkySport. Apriti cielo.La rabbia dei tifosi: tradimento o ingenuità?La notizia è rimbalzata sulle chat di WhatsApp dei ferraresi con la velocità di un contropiede ben riuscito.