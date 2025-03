Juventusnews24.com - Rampulla raccomanda su Thiago Motta: «Sarebbe giusto continuare con lui per una ragione». Poi sullo scudetto: «Per me Inter e Napoli sono avanti, ma a volte basta questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ex portiere della Juve, ha parlato delle opportunità dadei bianconeri e della permanenza diin panchinaMichelangeloha rilasciato un’vista a OASport Calcio per parlare della Juve e di. Ecco le sue parole in merito alla stagione dei bianconeri.– «Per esperienza e per rosa,un po’ distanti. Aperòun episodio positivo per dare quella spinta necessaria e avere la possibilità di lottare per certi obiettivi. Tutte queste squadre hanno la qualità per vincere il campionato, ma chi è più abituato a certi contesti parte avvantaggiato. Mettoleggermente».– «Cambiare dopo così poco tempo significherebbe ricominciare da capo eun rischio.