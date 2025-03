Ilrestodelcarlino.it - Raid raid vandalici su auto in sosta. Denunciato un 23enne reggiano

Quattro persone sono state denunciate fra la serata e la nottata a Bologna dalla polizia, per episodi riconducibili asullein, alle quali vengono infranti i finestrini per rubare all’interno. Il fenomeno, da diverse settimane, si sta ripetendo in diverse zone della città, dal centro alla periferia. Sono state almeno una quindicina le vetture danneggiate. Tra le quattro persone fermate, in circostanze diverse, dalla polizia c’è anche ildi Reggio Emilia che era stato giàsolo pochi giorni fa, il 3 marzo, e in precedenza a dicembre 2024, sempre per furti sulle. È stato nuovamente sorpreso in via Milazzo, in una zona dove la Questura ha predisposto servizi in borghese per prevenire questi episodi. Nello zaino aveva un cacciavite e un paio di Nike, risultate rubata da una vettura parcheggiata nella vicina via Gramsci, trovata con i vetri rotti.