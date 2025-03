Tvzap.it - Ragazzo di 26 anni trovato morto sotto al ponte: l’ultimo messaggio alla fidanzata è straziante

Un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto sotto al ponte. Aveva da poco lasciato il gruppo di amici con cui era andato a cena e si era seduto in macchina. L'ultimo messaggio alla fidanzata è straziante.

Un giovane 26enne è stato trovato morto ad un ponte dopo aver trascorso la serata insieme ad alcuni amici. Prima di morire ha mandato un messaggio alla sua fidanzata. È stata proprio lei ad avvertire i carabinieri per chiedere soccorso. I militari sono arrivati immediatamente sul posto ed hanno trovato la macchina del giovane ferma sul bordo della strada e il corpo a terra cento metri più in là, in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere, soprattutto con il buio.