Ilgiorno.it - Ragazza circondata, presa a spintoni e rapinata della collanina dal branco: identificati due giovani

Monza – La Polizia di Stato di Monza ha dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal GIP del locale Tribunale, applicativa dell’obbligo di dimora in un comuneprovincia di Lecco e l’obbligo di firma, nei confronti di un giovane di origini marocchino del 2003 e di un giovane senegalese del 2005, entrambi ritenuti responsabili di una rapina commessa a Monza lo scorso 30 dicembre. I due, con precedenti specifici per analoghi episodi, al termine dell’attività di indagine condotta dalla Squadra mobile con il coordinamentoProcuraRepubblica di Monza, sono statiquali autori, in concorso con altri 4(uno dei quali non identificato),rapina aggravata commessa in centro a Monza, durante le festività natalizie, ai danni di una. Dalle indagini effettuate, consistite nella acquisizione delle immagini di videosorveglianza comunali e nell’assunzione di testimonianze da partevittima e di alcune sue amiche presenti al momento dei fatti, è emerso che i sei soggetti, giunti nel capoluogo brianzolo il 29 dicembre dalla provincia di Lecco, avevano preso in affitto un appartamento in zona San Fruttuoso per trascorrere il Capodanno in città.