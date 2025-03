Laprimapagina.it - Radio Valentina Soverato: domani la replica di “Ingresso Libero” con Frank Teti

Per chi si fosse perso la diretta di, il programma dicondotto da, ci sarà una nuova occasione per riascoltare le interviste e gli approfondimenti di questa settimana., alla stessa ora (ore 11/12), andrà in onda ladella puntata, offrendo agli ascoltatori l’opportunità di scoprire storie ed eventi di grande interesse.Tra gli argomenti trattati nella trasmissione, spicca il Progetto “Seconda Chance”, un’iniziativa di inclusione e formazione per i detenuti del carcere di Vibo Valentia, realizzata in collaborazione con l’azienda Mulinum. Il progetto mira a offrire nuove opportunità di reinserimento attraverso la lavorazione artigianale del pane e dei prodotti da forno.Spazio anche ai racconti di chi ha scelto la Calabria come nuova casa.