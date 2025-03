Juventusnews24.com - Rabiot dimentica la Juve? «Al Marsiglia sono riconosciuto per quello che valgo, non mi era mai successo altrove»

di RedazionentusNews24la? Tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero attualmente in forza alL’ex centrocampista della, attualmente in forza al, Adrienha parlato a DAZN mostrando come si stia trovando bene in terra francese nella sua nuova avventura.PAROLE – «Ne parlo spesso con Medhi Benatia mi manda messaggi e mi dice: ‘Vedi, quest’amore che ti danno le persone qui, pensi che l’avresti trovato se fossi andato al Manchester United o?’. È vero che da quandoqui, quest’amore che mi mostrano le persone. l’ho mai conosciuto? No. Qui mi sembra di essere davveroperche».Leggi suntusnews24.com