"Qui scuole nuove con ambienti moderni"

"In questo territorio ho trovato, coneducativi, esperienze all’avanguardia, difficili da trovare altrove, che sono merito di un sistema nel quale istituzioni pubbliche e scolastiche sanno fare rete tra loro e con le proprie comunità": lo ha detto Carmela Pace, presidente Unicef Italia nel corso della sua visita a Città di Castello e in Altotevere. Un modo per testimoniare l’apprezzamento per il segnale unitario di attenzione e cura verso la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. L’incontro è avvenuto nella sala del Consiglio comunale dove la presidente di Unicef è intervenuta insieme a quella del Comitato Umbria, Iva Catarinelli, e alla responsabile Altotevere, Angela Monaldi, all’incontro organizzato con gli amministratori delle altre municipalità del comprensorio, i bambini, gli insegnanti, gli educatori, i rappresentanti delle associazioni e delle forze dell’ordine che sono stati protagonisti dell’ultima edizione di “Una luce sui diritti“.