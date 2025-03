Sport.quotidiano.net - Qui Montevarchi. Difesa a 4 se c’è Vecchi. Al recupero del jolly in retroguardia sono appese le scelte tattiche per il derby

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilcon la Sangiovannese era andato spesso di traverso alnei primi anni del Terzo Millennio e, anzi, i rossoblù si erano ritagliati un solo successo significativo, il 24 febbraio 2002, battendo 1-0 gli azzurri con un gol su rigore di Luca Vigna, concesso dall’allora arbitro emergente Mauro Bergonzi, adesso opinionista in tv. In epoca più recente, invece, e dopo la rifondazione societaria del 2011 e la rimonta dalla Seconda categoria, gli aquilotti hanno inanellato una serie positiva di sei gare, con 4 successi e 2 pareggi e puntano al settimo sigillo, bissando l’impresa in trasferta dell’andata. Gli storici della sfida, Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri, segnalano che il duello di domani al Brilli Peri con fischio d’inizio alle 14.30 sarà l’80esimo in campionato, con i rossoblù avanti per aver prevalso in 25 occasioni contro le 23 degli azzurri.