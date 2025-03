Liberoquotidiano.it - Quelli che di America non capiscono nulla ma ci spiegano tutto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il mio mestiere è meraviglioso, mi dà la possibilità di provare ogni giorno che l'evidenza della cronaca e la prova della storia non bastano a piegare i sinistrati dall'ideologia. Dopo la vittoria clamorosa di Trump, le menti raffinatissime che incontro nei dibattiti (ieri pomeriggio il copione è andato in scena a Sky Timeline) elencano la fine del mondo: i dazi saranno lo sfascio dell'economia; il negoziato per la pace in Ucraina è un favore fatto a Putin con il quale Donald è in combutta dal 2016; il piano per contrastare l'immigrazione illegale è un abominio; la richiesta all'Europa di contribuire di più alle spese della Nato è una pretesa assurda. L'idea che siamo di fronte a qualcosa di nuovo e di antico - l'isolazionista ma non isolata - non li sfiora, è una questione di ignoranza e pregiudizio.