Ilnapolista.it - Quella del Milan non è più una stagione sportiva, ma un’estenuante tragicommedia (CorSera)

Leggi su Ilnapolista.it

Il giorno dopo il caso portavoce, ilsi ritrova al centro delle pagine sportive di quasi tutti i quotidiani. I più critici sono il Corriere della Sera e la Repubblica. Il portavoce di Conceiçao si è dimesso dopo aver combinato la frittata: ha diffuso ai giornalisti tutti gli ostacoli che il tecnico delincontra giornalmente non risparmiando società, dirigenti e ambiente. Il tutto completato dalla conferenza stampa di Conceiçao in cui smentisce ogni parola trasmessa. Scene surreali per il Corriere della Sera.Alogni giorno un colpo di scena al limite del surrealeEcco cosa si legge sulle pagine del:“delnon è più una, mache riserva ogni giorno un colpo di scena al limite del surreale. Il problema è che mancano ancora tre mesi.