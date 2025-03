Ilgiorno.it - Quaresima con le ostie fatte in cella

I detenuti di Opera che produconoper le chiese, gli studenti della Statale che denunciano i problemi degli universitari dopo il suicidio di una loro compagna, e lo spettacolo su Orfea, donna palestinese. Ladella comunità pastorale Sant’Apollinare ad Arcore è aperta ai problemi della società. "anche quest’anno proponiamo un’alternanza di incontri e di preghiera, per fare dei venerdì che si condurranno alla Pasqua momenti di conoscenza e riflessione". Si inizia il 14 marzo, alle 21, con il racconto del progetto “Il senso del pane", il laboratorio che coinvolge i carcerati nel penitenziario milanese e che ha preso forma nel 2016, a cominciare da tre condannati per omicidio. Un’idea che ha fatto scuola: ora è presente in 19 Paesi con 30 botteghe e impegna 300 persone. Nell’Auditorium di Bernate "conosceremo storie di riscatto e di perdono", spiega la parrocchia.