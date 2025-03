Ilrestodelcarlino.it - "Quarantamila euro buttati per una rotonda"

"L’onere complessivo sostenuto dal Comune di Cavriago per la riqualificazione delladi San Remo è stato di circa 39mila. L’ennesimo spreco. È ora di chiedere conto all’amministrazione e pretendere che le risorse pubbliche vengano spese in modo responsabile, con trasparenza e nell’interesse di tutti". Il gruppo di opposizione Cavriago Lab critica le scelte della giunta Bedogni e indica quelle che a loro avviso sono le 5 "priorità dimenticate" su cui concentrare gli interventi di manutenzione straordinaria e decoro urbano: le "strade rovinate da anni, ancora più fatiscenti dopo i lavori per la posa di nuovi cavi, con buche e rattoppi provvisori che si trasformano in trappole per pedoni e ciclisti". E poi la centrale Piazza Zanti che "necessita da troppi anni di una degna riqualificazione".