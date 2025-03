Oasport.it - Quanti punti ha perso Zverev da Sinner nel ranking ATP. E anche Alcaraz può al massimo pareggiare a Indian Wells

Leggi su Oasport.it

Il tedesco Alexander, numero 2 del mondo, nonché testa di serie numero 1 nel torneo ATP Masters 1000 di, è uscito al secondo turno: il teutonico perde una ghiotta occasione per avvicinarsi a JanniknelATP, non approfittando della squalifica dell’azzurro per il caso Clostebol.In verità il tedesco si allontana da: lo scorso anno il tennista italiano aveva già rinunciato aiconquistati ad, dove fu riscontrata la sua positività, per questo non scarteràal termine del torneo, mentre il teutonico dovrà rinunciare ai 200ottenuti con i quarti di finale.Il tedesco, che ne ha ottenuti soltanto 10 in California, ne perde dunque 190 dall’azzurro: nella classifica mondiale live Jannikresta primo a quota 11330, davanti ad Alexander, il più immediato inseguitore, con 7945, a -3385.