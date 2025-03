Oasport.it - Quanti punti ha guadagnato Federica Brignone su Gut-Behrami ad Are: strappo decisivo in classifica?

ha dato spettacolo nel gigante andato in scena sulle nevi svedesi di Are, facendo segnare il miglior tempo in entrambe le manche e vincendo con un margine di 1.36 sulla secondata Alice Robinson. Una prestazione da urlo per la fuoriclasse valdostana, che ha archiviato il nono successo stagionale nel circuito maggiore allungando ulteriormente su Lara Gut-in vetta alla Coppa del Mondo.L’azzurra, grazie a questa vittoria, haaltri 71sulla rivale svizzera (che ha chiuso in nona piazza la competizione odierna) volando a +322 nellagenerale di Coppa del Mondo quando mancano otto gare al termine della stagione. Il calendario propone ancora due slalom speciali, un gigante, tre superG e due discese libere.Unofondamentale, anche se non definitivo, in attesa delle ultime due tappe del Circo Bianco previste a La Thuile ed in terra statunitense a Sun Valley.