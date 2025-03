Oasport.it - Quante gare mancano alla fine della Coppa del Mondo per Brignone? L’ipotesi di chiudere i giochi in casa

Leggi su Oasport.it

ormai 8conclusionedel2024-2025 di sci alpino femminile: ci sono ancora 800 punti totali in palio e Federicane vanta 322 di margine sull‘elvetica Lara Gut Behrami, la più immediata inseguitrice dell’azzurra nella generale.All’appellolo slalom di Are previsto domani, la discesa ed i due superG (uno dei quali rimpiazza quello saltato a St.Moritz) di La Thuile, in Italia, e le quattrodelle Finali di Sun Valley, una per ciascuna delle specialità individuali., dunque, nel caso in cui chiuda la tappa italiana con oltre 400 punti di margine su Lara Gut-Behrami, potrà festeggiare in Italia la conquistadelgenerale: l’azzurra dovrà guadagnare sull’elvetica altri 79 punti nelle treveloci di La Thuile per centrare l’obiettivo.