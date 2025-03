Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Are e discesa Kvitfjell, startlist, streaming

Sarà un sabato di grandi emozioni per l’Italia nella Coppa del Mondo di sci. In programma, infatti, ci sono ilfemminile di Are e la secondamaschile di. I fari sono dunque puntati su Federica Brignone e Dominik Paris. LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.30LA DIRETTA LIVE DELLAMASCHILE DIDALLE 10.30La valdostana ha la grande occasione di allungare ulteriormente in classifica generale e forse di mettere anche la parola fine al duello tra lei e Lara Gut-Behrami. Brignone ha vinto sette degli ultimi dieci giganti disputati e sta vivendo un momento magico. Inoltre l’azzurra punta anche alla classifica di, avendo solo 40 punti da recuperare ad Alice Robinson.In mezzo alle due manche delc’è la secondadi