Quando la musica è ‘sorellanza’

La cantautrice britannica Sarah Jane Morris torna in Romagna con The Sisterhood, omaggio alle maggiori interpreti femminili dellacontemporanea. Mercoledì alle 21, nell’ambito della stagione 2024-2025 a cura di Ater Fondazione, sarà all’Auditorium Pina Renzi di Morciano per un concerto. E’ uno dei tre previsti i in Italia nell’ambito del suoi tour. La cantante sarà accompagnata da Tony Rémy alla chitarra elettrica e acustica, Marcus Bonfanti alla chitarra acustica ed Henry Thomas al basso elettrico. Il live prende spunto dal suo ultimo album dal titolo The Sisterhood (La Sorellanza), uscito lo scorso 8 marzo in occasione dell’International Women’s Day, in omaggio a quelle grandi artiste contemporanea, legate tra loro da un sentimento di vicinanza per scelte artistiche e lotte personali e che hanno ispirato la Morris nell’intero arco della sua carriera.