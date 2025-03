Lortica.it - Quando la burocrazia chiama… per 34 euro!

Un lettore ci scrive: il surreale viaggio nellaitalianaMi è pervenuto per raccomandata il decreto in oggetto , datato 01/08/2024 (!) dal Settore Aiuti Diretti e Sistema Informativo.Il decreto afferma che per le ragioni in narrativa, costituite da ben 24 provvedimenti normativi che trattano le più varie materie agricole e altro di altrettanta oscura interpretazione ( ma, devo essere sincero, si accenna a una mia domanda di pagamento del 2023), vengono approvati gli allegati a e b che formano parte essenziale del decreto e che è disposta la parziale( vivaddio) revoca del decreto di autorizzazione al pagammento.in corrispondenza del modulo istruttorio riportato negli allegati etc.disponendo che la Ragioneria etc etc. Vi è poi un foglio che indica un allegato A ” da pubblicare” e uno B “da non pubblicare e poi un foglio dove è indicata una somma di €34,06 da restituire.