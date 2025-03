2anews.it - Qualiano, 28enne picchiata dallo zio per un televisore

, un uomo avrebbe picchiato la nipote per ottenere il possesso di una smart tv regalatale dal nonno prima di morire, secondo lo zio, invece, sua di diritto. Una lite per un: c’è questo dietro l’aggressione ad una donna verificatasi ieri, alla vigilia dell’8 marzo, a, in provincia di Napoli. L’ennesimo caso .