Formiche.net - Putin apre ad un cessate il fuoco. Ma alle sue condizioni

Leggi su Formiche.net

Il Cremlino sarebbe disposto a discutere una tregua temporanea nel conflitto in Ucraina, a condizione che siano un passo intermedio verso un accordo di pace definitivo. Per accettare una cessazione degli scontri al fronte, Mosca richiede infatti una chiara intesa sui principi cardine dell’accordo finale, compresi i parametri di una futura missione di pace e la definizione dei paesi coinvolti in essa. Quest’offerta è stata comunicata nei colloqui tenutisi il mese scorso in Arabia Saudita tra alti funzionari russi e americani, secondo una fonte russa contattata dal media statunitense Bloomberg. Mosca ha respinto la presenza di truppe Nato in Ucraina, rifiutando l’idea europea di una “coalizione dei volenterosi” per monitorare un eventuale accordo. Giovedì la Russia ha respinto una proposta franco-britannica per una tregua parziale di un mese che avrebbe coperto operazioni aeree e marittime, compreso lo stop agli attacchiinfrastrutture energetiche ucraine.