Quotidiano.net - Protesta a Trieste contro i licenziamenti: lavoratori Ublox in piazza

"No ai, il lavoro è un diritto" è il grande striscione esposto oggi inUnità d'Italia adaidella sede locale della multinazionale svizzera, che ha annunciato la chiusura del ramo di prodotti cellulari dove sono occupate circa 200 persone. "La societàItalia - spiegano i sindacati Usb in una nota diffusa durante il sit in - è stata posta in liquidazione ed è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo di tutti i dipendenti. Come- si legge ancora - chiediamo la solidarietà di tutti, affinché appoggino la nostra richiesta di un intervento delle istituzioni, della Regione e del Governo, per risolvere questa situazione". E ancora "siamo un patrimonio importante per il territorio - hanno sottolineato - dove molti di noi si sono stabiliti e hanno messo radici, contribuendo all'economia, alla vita sociale e culturale della città".