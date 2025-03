Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Lens: tripletta De Zerbi

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.C’è un secondo posto in classifica da mantenere contro una squadra che sta vivendo un momento difficile con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. A differenza di quello che è stato il cammino nelle ultime settimane del, che di partite ne ha vinte quattro su cinque con un inciampo sul campo dell’Auxerre che, fortunatamente per De, non ha portato strascichi in classifica.De(AnsaFoto) – Ilveggente.itI padroni di casa sono ampiamente favoriti, e non si lasceranno sfuggire una di quelle occasioni importanti che capitano ogni tanto. Un’occasione di quelle da prendere al volo perché accorciare di una giornata la possibilità di rimanere al secondo posto alla fine della stagione è sicuramente una cosa da tenere molto in considerazione.