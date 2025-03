.com - Promozione / Moie sconfitto di misura, al Pierucci finisce 0-1 per il Villa San Martino

Leggi su .com

Gara statica legata ai fili dell’equilibrio. Col successo odierno firmato da Fabbri i pesaresi di mister Pompei superano in classifica i rivali di mister Matteo Rossi, 8 marzo 2025 – IlVallesina cade in casa contro ilSanche supera ora in classifica proprio i rossoblù di mister Rossi.Ai moiaroli pesano troppo le numerose assenze, tra gli altri di Cameruccio e Sassaroli, per cui la formazione di casa non riesce ad esprimere a pieno le proprie potenzialità.IlSansi dimostra squadra ordinata e ben messa in campo anche se equivalente, in termini di qualità vista oggi, al. Ne viene fuori una gara mai effettivamente vivace e per lunghi tratti statica, legata ai fili dell’equilibrio.L’occasione maggiore del primo tempo è per gli ospiti che allo scadere della prima frazione, da calcio d’angolo riescono a staccare in solitaria in area, colpendo in pieno la traversa.