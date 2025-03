.com - Promozione / La Fermignanese sempre col freno a mano tirato, il Marina perde

Tutti risultati a vantaggio della Jesina che domani potrebbe portarsi a -1 dalla vetta. Gran bagarre per un posto play-off. In coda perdono Sassoferrato Genga e Barbara MonserraVALLESINA, 8 marzo 2025 – Pareggia laile la Jesina se sfrutta la gara di domani in casa contro la Pergolese si avvicina alla vetta della classifica.IN AGGIORNAMENTO– VIGOR CASTELFIDARDO 0-0: Marcantognini, Santi, Mariotti, Giovanelli Fraternali, Andrea Fraternali, Patarchi (Luca Fraternali), Cantucci (Patrignani), Labate, Izzo (Garota), Lucciarini, Saidykhan (Geusa). (A disp. Fini, Cleri, Manfredi, Surano, Ragni). All. Pazzaglia.VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Carletti, Perna, Bandanera, Valler, Corneli, Garofolo (Ascani), Mosca (Gioielli), Stampella (Storani), Terrè (Ballarini), Kurti.