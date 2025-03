Ilrestodelcarlino.it - Progetto per l’ecomostro di via Calatafimi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ecomostro di via. Il privato ha un. Dopo anni di polemiche e degrado, la struttura potrebbe finalmente avere se non i giorni, almeno i mesi contati. La proprietà dell’area è al lavoro su undi riqualificazione, che prevede la demolizione della mastodontica struttura fatiscente per fare spazio a una serie di nuove realizzazioni. Il Comune è informato sugli sviluppi e segue da vicino l’iter. Un nodo fondamentale riguarda la vicinanza della struttura ai binari ferroviari, un elemento che impone la necessità di un confronto con le Ferrovie dello Stato. Proprio nei prossimi giorni è previsto un incontro ad Ancona tra la proprietà, i rappresentanti dell’azienda ferroviaria e il sindaco Antonio Spazzafumo, che sarà presente per prendere atto di quello che sarà il responso tecnico.