Ilrestodelcarlino.it - Procura, dotazione obsoleta. Dalla Regione arrivano 50 computer e monitor

Saltare nel presente. "Possiamo avere la migliore Costituzione, ma se mancano risorse umane e tecnologie adeguate il servizio ai cittadini della giustizia non si può realizzare". Iltore capo Calogero Gaetano Paci invoca la necessità di rimodernare le dotazioni per assicurare il contrasto alla criminalità. Parla di "degrado", per descrivere lo stato degli strumenti della, risalenti ad anni fa. Ed esemplifica, riferendosi al processo sull’omicidio di Saman Abbas: "L’altro giorno una nostra collega voleva visionare un video da proporre alla Corte d’Assise d’Appello, ma ilnon si apriva. " Ora un aiuto è arrivato: una donazione di 15da tavolo, altrettanti portatili e 20 schermi da 22 pollici. Apparecchi che l’istituzione, per modifiche delle proprie esigenze, non usava più e che così permettono di rispondere a una domanda fattaun mese fa.