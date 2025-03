Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Atalanta: resta un nodo da sciogliere per Thiago Motta. Deve decidere tra loro due, ecco le idee per la sfida dello Stadium

di RedazionentusNews24: rimane undaperverso il big match dell’Allianz. Tutte leQuali saranno ledidovrà fare a meno certamente degli infortunati Bremer, Cabal, Milik, Savona, Douglas Luiz e Conceicao, ma ritroverà Renato Veiga dopo lo stop patito col Psv (comincerà dalla panchina il portoghese) eancora risolvere il dubbio Gatti – che anche ieri si è allenato a parte e si capirà oggi se potrà essere a disposizione -.Per questo motivo in difesa, davanti a Di Gregorio, si va verso l’inedito duo formato da Kelly e Kalulu, con Weah e Cambiaso confermatissimi sulle corsie laterali. A centrocampo Locatelli e Thuram, con McKennie trequartista in ballottaggio con Koopmeiners (in vantaggio l’americano).