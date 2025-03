Sport.quotidiano.net - Primavera - Oggi alle 11 i viola cercano punti per rilanciarsi. Al Viola Park arriva la Juve. Obiettivo tornare a vincere

L’alla vittoria prima possibile: l’occasione migliore per laarriverà già questa mattina11, quando alarriverà lantus. I, reduci da due ko consecutivi tra mille rimpianti con Sassuolo e Inter (che hanno costretto la squadra di Galloppa a scendere dal primo al terzo posto, dunque fuori dalla qualificazione direttasemifinali scudetto), contano dia fare bottino pieno al cospetto dei bianconeri, che invece nell’ultimo turno di campionato hanno battuto con un rocambolesco 4-3 il Torino al 94’. Per la gara del "Curva Fiesole" Galloppa avrà a disposizione Rubino e Baroncelli ma rischia di dover rinunciare sia ad Hader che a Caprini che al pari del centrale erano volati ad Atene con la prima squadra e potrebbero essere convocati anche a Napoli: in particolare, in attesa di conoscere le condizioni di Aldi e Folorunsho, il centrocampista potrebbe restare aggregato ai più grandi ma ogni decisione verrà presa solo questa mattina.