Ilgiorno.it - Primaria Andena, primi rientri degli alunni

Si torna parzialmente alla normalità alla scuola elementaredi Casalpusterlengo dopo l’allagamento avvenuto all’inizio della settimana (a seguito del guasto al sistema di controllo del flusso dell’acqua di un orinatoio al primo piano che, in pressione, aveva causato una fuoriuscita enorme di acqua) che aveva mandato in tilt l’impianto di riscaldamento, elettrico e di sollevamento. Da lunedì prossimo, infatti, partefrequentanti latorneranno nella struttura di viale Cappuccini: saranno le 2^ D, E e H, la 1^D, 5^H, 4^D, 4^E. Rimarranno al momento a fare lezione negli spazi della scuola media Griffini invece la 1^E, 3^E, 5^E, 3^D, 3^H, 5^D. Per quanto riguarda il servizio pre-scuola e post-scuola, i genitori dovranno portare e riprendere i loro figli che utilizzano questi servizi al plesso "Scotti", mentre per quanto riguarda lo scuolabus e il pedibus i servizi saranno regolari.