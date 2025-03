Lanazione.it - "Prevenzione crimine, Reparto sotto controllo"

PERUGIA – IlUmbria-Marche se ne va da Perugia? Un allarme che ha destato subito preoccupazione e reazioni, trasformandosi ben presto in una questione anche politica, visto che il nodo sicurezza a Perugia è tornato ad essere fortementei riflettori. Inevitabilmente, quindi, nella polemica sulla polizia locale, con le accuse dell’opposizione per il depotenziamento del nucleo decoro e sicurezza di Fontivegge e per la mancata adozione del taser, si è inserita anche questa ventilata possibilità, per qualcuno più di una ipotesi, ma piuttosto un destino quasi segnato dopo una decina di anni di impiego del, istituito nel 2013 per far fronte a quella che, all’epoca, aveva preso tutta la forma di una vera e propria emergenza. E ora sembrerebbe che tutto possa tornare al punto di partenza.