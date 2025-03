Sport.quotidiano.net - Prevendita ok, le scelte di Bonura. Qui Sangiovannese. Foresta verso il rientro

Procede bene ladei biglietti per il derby a Montevarchi. 500 tagliandi a disposizione dei tifosi azzurri, al pomeriggio di ieri ne sono stati staccati oltre 300 e ci sarà tempo fino a stasera alle 19 per poterli acquistare o sul circuito ciaoticket o nelle tabaccherie autorizzate. Il botteghino dei tifosi ospiti, su ordine della questura, resterà chiuso il giorno della partita. Nannini e compagni, intanto, preparano questa importante sfida e rispetto alla gara andata in scena domenica Marcopotrebbe recuperare due importantissimi elementi, come il difensore della Spoletina e il centrocampistache sembrano propensi a essere schierati da titolari con il dubbio legato alle condizioni dell’altro difensore Santeramo, che sarà provato in queste ore. Dalla squalifica tornerà poi l’attaccante Rotondo, una pedina molto importante del reparto avanzato che come nelle precedenti due partite sarà composto da Gaetani e Nieri con quest’ultimo in buonissimo stato di forma, viste le marcature messe a segno prima a Ostia e successivamente in casa con il Siena.