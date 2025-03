Quifinanza.it - Prestiti e gender gap: solo il 20% del credito va alle donne

La mappa delbancario mostra quanto l’accesso ai finanziamenti, in Italia, sia prevalentemente maschile e quanto il fenomeno sia diffuso in tutto il territorio nazionale. Lo rileva un’analisi FABI spiegando che da Nord a Sud, agli uomini viene concesso molto piùrispetto, e se il primato della discriminazione di genere è tutto meridionale, il mercato delin favore della clientela femminile stenta a decollare anche nei territori settentrionali. Le ragioni di questa disparità sono comuni: il tasso di occupazione più basso, innanzitutto, ma anche la maggiore occupazione dellenei settori con le retribuzioni più basse, il largo ricorso al lavoro part time che portano a stipendi e pensioni ridotte; la contenuta attitudine al rischio; minori dotazioni patrimoniali, soprattutto immobiliari, necessarie per le garanzie bancarie.