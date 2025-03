Ilrestodelcarlino.it - Preso con 60 dosi di cocaina, 33enne in manette

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Spacciaa una persona della zona e viene arrestato. È accaduto mercoledì sera in centro, dove una pattuglia dei carabinieri di Cesenatico ha fermato un albanese di 33 anni, al termine di indagini relative a movimenti sospetti. L’uomo è stato sora vendere duead una persona del luogo. Lesono scattate subito e dalla perquisizione nell’appartamento dove l’uomo vive, sono emerse le prove di un’avviata attività di smercio. I militari hanno infatti rinvenuto 60diper complessivi 35 grammi, oltre a materiale per il confezionamento della droga e denaro in contanti presunto provento dell’attività illecita. Lo spacciatore ha esibito un documento, regolarmente emesso dalle autorità albanesi, che tuttavia riportava delle generalità discrepanti con quelle a conoscenza dei carabinieri di Cesenatico, che in passato lo avevano già arrestato, peraltro sempre per spaccio, con un altro nome.