Preso con 25 etti di cocaina in casa

Se ne andava in giro in bicicletta nelle vie del centro quando è stato fermato dai carabinieri. Addosso il 56enne aveva una dose di. Per uso personale, ha detto. Ma i militari del Nucleo operativo e Radiomobile di Gallarate con i colleghi della Stazione di Somma Lombardo hanno pensato di perquisirgli la. Lì hanno trovato oltre 250 grammi diin parte già suddivisa in dosi confezionate e termosaldate nonché 20 grammi di hashish misto a, un bilancino e materiale per il confezionamento. C’erano anche 10.500 euro in contanti, somma difficilmente giustificabile per un disoccupato. Il 56enne è stato così arrestato.