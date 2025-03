Lanazione.it - Preside sospeso, è caos: i passi verso la reggenza

Quarrata (Pistoia), 8 marzo 2025 – Una “doccia fredda” che ha scosso tutta la comunità scolastica: così hanno definito i genitori dei ragazzi che frequentano l’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata la notizia della sospensione del dirigente scolastico Luca Gaggioli. Una misura cautelare di sei mesi, chiesta dalla procura di Pistoia per le presunte irregolarità nel reperimento dei docenti supplenti alle scuole primarie del comprensivo che dirige. In questi giorni è stata avviata una raccolta di firme, al bar Giuntini, per una lettera da inviare a Gaggioli nella quale sono espresse parole di vicinanza in questo momento difficile. “Non intendiamo entrare nel merito della decisione presa dalla Procura - hanno osservato ieri mattina alcuni cittadini di Quarrata i cui figli in passato sono stati studenti della Bonaccorso - però non viene meno la stima nei confronti di un dirigente che ha sempre dimostrato di voler fare il bene ragazzi e di preoccuparsi nel miglior modo possibile della loro formazione”.