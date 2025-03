Ilgiorno.it - Presi i baby piromani di Niguarda: "Mentre gli altri sono a divertirsi noi il sabato balliamo con il fuoco"

Leggi su Ilgiorno.it

Palma "Fare after ilutilizzando la benzina, cosìgliilsera noi invece siamo a ballare con il. Capito? Questa è la cosa divertente". "So solo che ierivenuti gli artificieri, incredibile perché stiamo facendo uscire il mondo senza muovere manco un muscolo". Isi scrivevano su Whatsapp dopo le loro pericolose bravate: si incoraggiano, si davano appuntamento al prossimo raid, progettavano addirittura di appiccare ilin un distributore e su un autobus. Quei messaggistati passati al setaccio dagli agenti dell’Investigativa del commissariato Greco Turro, guidati dal dirigente Carmine Mele, che a valle di una lunga indagine hanno denunciato tre ragazzi per otto roghi dolosi (con 21 veicoli danneggiati) appiccati alo scorso anno.