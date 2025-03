Oasport.it - PRESENZA FISSA! Tommaso Giacomel ancora sul podio: secondo nell’inseguimento di Nove Mesto!

Na Morave, in Cechia, sede della tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon, arriva un altroin casa Italia: a centrarlo è sempre, che conferma il piazzamento della sprint e chiude alposto anche la 12.5 km pursuit maschile.La vittoria va allo svedese Sebastian Samuelsson, il quale centra lo zero al poligono ed è l’unico in grado di impedire il successo all’azzurro, chiudendo con il crono di 32’22?1 e andando a precedere un bravissimo, il quale paga a caro prezzo i due errori, equamente distribuiti nelle due serie a terra, giungendo al traguardo con un ritardo di 26?4.Gradino più basso delper il norvegese Johannes Thingnes Boe, gravato di tre errori complessivi, che chiude a 38?7, andando a precedere il transalpino Quentin Fillon Maillet, con tre bersagli mancati, quarto a 45?3, e l’altro norvegese Sturla Holm Laegreid, il quale con 19/20 al tiro risale fino al sesto posto a 53?2.