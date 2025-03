Ilrestodelcarlino.it - "Prendi e dona un fiore". Dalla piazza ai palazzi, l’ondata di eventi è travolgente

culturali, spettacoli teatrali, dibattiti e presidi. Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della donna, sono decine gli appuntamenti organizzati in città pensati per sensibilizzare i cittadini alle tematiche dell’uguaglianza di genere e al riconoscimento del ruolo delle donne nella società. Questa mattina indel Popolo, si terrà infatti un presidio organizzato da Udi (Unione donne italiane) di Pesaro. A partire dalle 10.30, sempre indel Popolo si terrà l’evento "un", organizzato da Melissa Gaudenzi e Cristina Ciotti. Un progetto che ha coinvolto diverse cooperative sociali del territorio, che hanno realizzato dei fiori di carta che saranno distribuiti indai ragazzi delle comunità, che a loro volta inviteranno i passanti a compiere un gesto di gentilezzandolo alle persone che incontreranno.