Ilrestodelcarlino.it - Precipitò dall’ospedale. La Procura: riaprite il caso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il padre di Leonardo Riberti non si è arreso e il procedimento penale sulla morte del figlio 21enne, uscito da una finestra e precipitato dal tetto dell’ospedale Maggiore di Bologna nel 2022, potrebbe riaprirsi per chiarire se ci sono state responsabilità per quello che è successo. La scorsa estate il Gup Alberto Ziroldi aveva prosciolto il medico di guardia in servizio quella sera al reparto di Otorinolaringoiatria del Maggiore, dall’accusa di omicidio colposo, ritenendo che non poteva attendersi il gesto del giovane né avrebbe potuto attivare tutele ulteriori ripetto a quelle adottate. Ma labolognese, con il pm Luca Venturi, di recente ha chiesto allo stesso giudice di revocare quella sentenza e sollecitato una perizia. Il Gup ha dichiarato inammissibile la richiesta, ma laha fatto ricorso alla Cassazione, che ora dovrà esprimersi.